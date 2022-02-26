حساب الدوري السعودي على "تويتر" يحذف تغريدة عن الهلال

أثار الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجدل اليوم السبت، قبل مباراة الهلال أمام الحزم، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يسعى لتحقيق الانتصار على الحزم، من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية رفقة مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز، بعد الفوز المباراة الماضية بالدوري على الشباب بخماسية.

الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع "تويتر" كتب تغريدة عن قائمة الهلال لمواجهة الحزم بالدوري السعودي.

وجاء نص تغريدة حساب الدوري السعودي كالآتي: "هنا قائمة كبير آسيا في مباراة الحزم".

نص التغريدة لم يلق إعجاب عدد من الجماهير، الذين رفضوا ما تم كتبه، ورأوا أن مثل تلك الكلمات يجب أن تُكتب فقط عبر حساب نادي الهلال وليس حساب الدوري السعودي الرسمي.

وقام حساب الدوري السعودي بحذف التغريدة مباشرة، بعد اعتراض عددًا من الجماهير على ما تم كتبه فيها، خاصة وأن الحساب يتابعه جميع الجماهير من كل الأندية.

"ليس الحكم، بل الخياط هو سبب خسارة النصر أمام الهلال، يجب مراقبة الخياطين"

يُذكر أن الهلال هو أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 4 مرات، متفوقًا على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي صاحب التتويج باللقب 3 مرات.