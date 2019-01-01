حسابات تأهل فلسطين وسوريا إلى دور الـ16 في كأس آسيا

حسابات خاصة من أجل تأهل منتخبي سوريا وفلسطين عن هذه المجموعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة العربية حسابات خاصة ومعقدة للمجموعة الثانية في كأس آسيا 2019، والتي تضم كلًا من منتخبات الأردن وفلسطين وسوريا وأستراليا.

ويبقى المنتخب الأردني الوحيد الذي حسم تأهله رسمياً عن هذه المجموعة، بعدما حقق الفوز في مباراتين وبالتحديد على منتخبي أستراليا و سوريا.

وقبل مواجهات اليوم توجد حسابات خاصة من أجل تأهل منتخبي سوريا وفلسطين عن هذه المجموعة وهو ما نستعرضه لكم فيما يلي : اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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بالنسبة للمنتخب الفلسطيني فأن الفوز على الأردن وخسارة أو تعادل سوريا مع أستراليا سيعطيه المركز الثالث وفرص كبيرة جداً للصعود إلى الدور الثاني كواحد من أفضل ثوالث.

التعادل مع الأردن وخسارة سوريا من أستراليا، يمنحهم أمل ضعيف جداً في انتظار نتائج باقي المجموعات ليتأهل كأفضل ثوالث.

صباح #آسيا_مع_جول



بذكريات ملحق المونديال، أستراليا وسوريا ... مباراة ثأرية نارية ننصحكم ألا تفوّتوها، من الممكن أن تكون مباراة التأهل للمنتخب العربي السوري 🙏

ونادي وانده ع الدبيكة 🥁 .. الأردن -الذي ضمن التأهل- وفلسطين من أجل التمسك بـ آخر الآمال 🙌#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/shWdzd1MK1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

المنتخب السوري، في حالة الفوز على أستراليا فأنه سيتأهل بشكل مباشر كثاني للمجموعة خلف الأردن، بشرط عدم فوز منتخب فلسطين على الأردن بفارق 3 أهداف.

نتيجة التعادل لن تلغي فرص منتخب سوريا بشكل رسمي في الصعود كأفضل ثالث ولكن ستكون بحسابات خاصة جداً وفي انتظار نتائج المجموعات الأخرى.