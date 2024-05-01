حزين من مانشستر سيتي.. جوارديولا نادم على رحيل نجم الفريق السابق!

بيب يعرف ما كان يمثله الألماني

لم يجد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ضالته في أي بديل للاعب الألماني إلكاي جوندوجان نجم برشلونة الحالي ومانشستر سيتي السابق.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن جوارديولا نادم على ترك جوندوجان يرحل، لأن كل من لعبوا مكانه أو انتدبهم النادي لسد هذه الفجوة سواء ماتيو كوفاسيتش أو ماتيوس نونيز لم يفوا بالغرض.

طريقة جوندوجان في تنظيم وبناء اللعب وقراءة كل التحركات والتحكم الكلي في الميدان، لطالما أسرت المدرب الكتالوني الأنجح في تاريخ السيتيزن.

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طريقة ترك جوندوجان أيضا تزعج جوارديولا كثيرا، المصدر ذاته أكد أن بيب تمنى لو أدار مانشستر سيتي الأمر بشكل مختلف.

لقد تعاملوا مع ملف تجديد تعاقده ببطء واستهانة، وعلى الأرجح كان هذا بسبب تقدمه في السن، دخل الفترة القانونية للتوقيع مع أي ناد، ووجد في برشلونة مكانا مناسبا له.