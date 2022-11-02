حزن لا يراه الجمهور.. واقعة حرمت ميسي من النوم لمدة سنة!

ليلة حزينة على النجم الأرجنتيني

مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحتوي على العديد من اللحظات الصعبة، ولكن يبدو أن واقعة واحدة تسببت في حرمانه من النوم لفترة طويلة.

فابيان سولديني، مكتشف ميسي ووكيله السابق، كشف عما عاناه ليو بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام ألمانيا في 2014 بالبرازيل.

وقال سولديني لموقع "Infobae": "حينما كنت في منزله بعد 10 سنوات من عدم رؤيته قال لي: فابي، استيقظت ليلًا كل ليلة لمدة سنة لأفكر في نهائي البرازيل، لم أستطع النوم".

لقاء ميسي مع فابيان كان عقب خسارة الأرجنتين للقب كوبا أمريكا 2015 من تشيلي، أي بعد عام من خسارتهم كأس العالم في الوقت الإضافي أمام ألمانيا في مونديال البرازيل.

وواصل سولديني حديثه عن ميسي وعما تعني له الخسارة في مونديال البرازيل: "تعبر عن حبه لمنتخب بلاده، ليس برشلونة ولا نيولز؛ حبه هو الأرجنتين. لديه عاطفة قوية لمنتخب بلاده"

صادف ميسي سوء حظ كبير مع منتخب بلاده، فبجانب خسارة نهائي مونديال 2014 خسر لقب كوبا أمريكا 3 مرات؛ في 2007 أمام البرازيل وأمام تشيلي بنفس السيناريو "ركلات الترجيح" 2015 و2016 قبل أن تبتسم له البطولة أخيرًا ويهزم البرازيل على أرضها 2021 ويتوج بطلًا لكوبا أمريكا وكان لقبه الأول مع بلاده.

وتعول جماهير الأرجنتين كثيرًا على قائدها ليونيل ميسي لإعادة لقب كأس العالم الغائب عنهم منذ 1986 والتتويج بمونديال 2022 في قطر والذي أكد نجم باريس سان جيرمان أنه سيكون الأخير له.