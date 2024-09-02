وسط حزن الجماهير .. الهلال يعلن رحيل نجمه رسميًا ونيوم في انتظاره

هلالي جديد في نيوم بعد سلمان الفرج..

حلقة وداع جديدة في الهلال السعودي للاعب من الجيل الذهبي للنادي بعدما كان قد ودع خلال الميركاتو الصيفي عدد ليس بالقليل في ظل قرار تقليص قوائم الأندية من 30 لـ25 لاعبًا، منهم عشرة لاعبين أجانب.

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الحديث هنا عن الظهير الأيمن محمد البريك الذي أعلن الزعيم رحيله رسميًا بعدما كان قد نشأ في صفوف الفئات السنية بالقلعة الزرقاء، ولم يرحل إلا لموسم وحيد معارًا للرائد.

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وجهة البريك المقبلة هو نادي نيوم؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ أعلن ضمه رسميًا بعدما كان قد خطف سلمان الفرج بعدما انتهى عقده مع الهلال خلال الصيف الجاري أيضًا.

رحيل صاحب الـ31 عامًا تسبب في حالة حزن لدى الجماهير الهلالية في ظل اعتقادها أن الفريق في حاجة فنية له، وعلى جانب آخر حزن وامتنان على اللحظات السعيدة التي عاشتها معه، وتكللت بـ17 بطولة متنوعة محلية وقارية، حتى دشنت وسم "شكرًا محمد البريك" عبر منصة "إكس"، لتوصيل رسائل الامتنان له.

يذكر أن البريك شارك في 286 مباراة مع الموج الأزرق، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 57 آخرين.

وخلال الصيف الجاري رحل عن الهلال البرازيلي ماتيوس بيريرا، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، صالح الشهري، مصعب الجوير، معاذ فقيهي، محمد جحفلي، متعب المفرج وغيرهم.