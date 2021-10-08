واقعة مؤسفة للغاية..

أصبحت إقامة مباراة منتخب إنجلترا أمام أندورا في تصفيات كأس العالم 2022 محل شكوك كثيرة بعد اندلاع حريق ضخم في ملعب اللقاء قبل 24 ساعة فقط من موعد الانطلاق المقرر.

ورصدت كاميرات شبكة سكاي سبورتس حريق ضخم التهم أحد جوانب ملعب إستادي ناسيونال في عاصمة أندورا بعد ظهر اليوم الجمعة.

رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الموقف بعد أن ابتلعت النيران ما بدا أنه "جسر تلفزيوني" وتسبب في اشتعال شاشة العرض على جانب الملعب والتي تستخدم عادةً في تقنية الفيديو.

ونظرًا لقرب الحريق من أرضية الملعب نفسها، فقد يتم الاستقرار على تأجيل هذه المباراة أو نقلها إلى ملعب آخر في حالة التأكد من وجود أضرار غير التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

منتخب إنجلترا يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وعمليًا ضمن الوصول إلى المونديال القطري.

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أما أندورا فتحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، جمعتهم من فوز وحيد على سان مارينو.

الجدير بالذكر أن منتخب الأسود الثلاثة لم يخسر أي مباراة رسمية في وقتها الأصلي منذ الخسارة في مونديال روسيا من بلجيكا بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما تجدر الإشارة إلى أن الإنجليز خسروا درع يورو 2020 بأرض ملعب ويمبلي على يد إيطاليا بعد الخسارة بركلات الترجيح في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.