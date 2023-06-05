حرموهم من عشقهم وغرموهم ماليًا .. الكشف عن عقوبات العنصرية ضد فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العقوبات التي طالت جماهير أتلتيكو مدريد التي قامت بتعليق دمية للسخرية من نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا والتي أكدت أن القرار النهائي في مصير تلك الجماهير قد تم حسمه اليوم الإثنين.
و أوضحت الصحيفة أن بعض تلك الجماهير قد تم الحكم عليهم بغرامة مالية قدرها 60,001 يورو هذا بالإضافة إلى حرمانهم من التواجد في المنشآت الرياضية لمدة عامين.
في المقابل تم تغريم جماهير أخرى مبالغ مالية أقل على أن يتم حرمانهم من التواجد في المنشآت الرياضية لمدة عام واحد فقط.
جدير بالذكر أن حوادث العنصرية المحيطة بفينيسيوس قد زادت مؤخرًا حتى أن مباراة فالنسيا الأخيرة في الدوري قد شهدت الكثير من المشاجرات بين اللاعب والجماهير ونجوم الخفافيش من جهة أخرى.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- "يمكن خير" والخروج من ثلاث بطولات .. هل كان موسم برشلونة ناجحًا حقًا؟!
- مذبحة قلعة سانتياجو برنابيو .. تنظيف البيت يبدأ من الداخل يا ريال مدريد
- جول 11 | المُنقذ ومُرعب المدافعين .. أفضل صفقات الدوري السعودي
- جول 11 | موسم رونالدو .. النصر لم يكن سوى حبة الكرز لكعكة الفشل وخيبة الأمل
- فيديو | لا وفاء في حضرة بنزيما .. جماهير الاتحاد تصدم حمدالله