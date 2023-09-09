"حرمان رونالدو من هاتريك" .. اعتراف بتعرض النصر والهلال للظلم!

تعرف على سبب تعرض الهلال والنصر للظلم في دوري روشن

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تشهد انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي منافسة شرسة بين جميع الأندية، وذلك بعد مرور 5 جولات فقط، ولكن هناك اعترافًا بتعرض الهلال والنصر للظلم!

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وأكدت دائرة الحكام باتحاد الكرة السعودي، على أن حكم مباراة ديربي الرياض بين النصر والشباب، حرم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من هدف صحيح، بعدما رفض احتسابه.

وكان رونالدو قد سجل هدفين في انتصار النصر على الشباب بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن، وإذا احتسب الهدف لكان قد سجل كريستيانو "هاتريك".

وأشارت دائرة الحكام عبر منصة "يوتيوب" إلى أن حكم مباراة الهلال والرائد اتخذ قرارًا خاطئًا بطرد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط الزعيم بالبطاقة الحمراء، وأنه كان يستحق فقط البطاقة الصفراء.

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وأوضحت الدائرة أن لاعب الهلال لم يرتكب أي سلوك مشين، كما أن الدفع بدأ من لاعب الرائد الذي أتى له من الخلف.

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