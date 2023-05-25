"حرمان جديد من التعاقدات وخصم نقاط؟".. مفاجأة قانونية في أحدث قضايا الأهلي الخطيرة

ماذا سيحدث في قضية الأهلي ودانكلير؟

لا يمر يوم واحد، إلا ونسمع عن عقوبة جديدة محتملة ضد النادي الأهلي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية "كاس".

آخر هذه العقوبات "المحتملة" ضد الأهلي، تلك المتعلقة بقضية النجم البرازيلي دانكلير، قلب دفاع الفريق السابق، والذي صُدِر له حكمًا من "فيفا"، بالحصول على تعويض مالي 6.75 مليون ريال من قلعة الراقي؛ بسبب فسخ النادي عقده من طرفٍ واحد.

ونظرًا لعدم سداد الإدارة الأهلاوية، مستحقات دانكلير حتى الآن، ترددت أنباء عن احتمالية تعرض الفريق الأول، لعقوبات قد تصل إلى حرمان جديد من التعاقدات أو خصم نقاط من رصيده؛ سواء في الموسم الحالي أو القادم بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولكن، القانوني الرياضي أحمد الشيخي طمأن الأهلي وجماهيره، باستحالة توقيع أي عقوبات رياضية على النادي، في قضية المدافع البرازيلي؛ قائلًا: "أؤكد.. لم ولن يحصل ذلك".

وأشار الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن قضية دانكلير، ستمتد أمام "كاس" لعام كامل تقريبًا؛ حيث من المحتمل أن تنتهي بـ"الصلح".

وشدد القانوني الرياضي، على أن المحكمة الدولية، من الصعب أن تصدر عقوبات رياضية ضد الأهلي، طالما أن "فيفا"، لم يقم بذلك واكتفى بإلزام النادي، بدفع مستحقات اللاعب فقط.