بعد حرمان النصر ورونالدو من الدوري .. مكافأة هلالية مالية ضخمة إلى الاتحاد

أحمد فرهود
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مبلغ مالي من الهلال ينعش خزينة الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد، مكافأة هلالية ضخمة؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

الاتحاد توّج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه؛ وذلك بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 29 "قبل الأخيرة".

وأعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، منح الاتحاد مكافأة مالية، بقيمة 3 ملايين ريال.

وكتب ابن طلال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نبارك للاتحاد، تحقيق لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.. وأعلن عن مكافأة ثلاثة ملايين ريال للنادي".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، انتزع لقب الدوري في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد منافسة شرسة مع النصر "الوصيف"، والذي يضم في صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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