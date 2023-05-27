تلقى نادي الاتحاد، مكافأة هلالية ضخمة؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.
الاتحاد توّج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه؛ وذلك بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 29 "قبل الأخيرة".
وأعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، منح الاتحاد مكافأة مالية، بقيمة 3 ملايين ريال.
وكتب ابن طلال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نبارك للاتحاد، تحقيق لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.. وأعلن عن مكافأة ثلاثة ملايين ريال للنادي".
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، انتزع لقب الدوري في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد منافسة شرسة مع النصر "الوصيف"، والذي يضم في صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- تشيلسي وفالنسيا وقاهر برشلونة .. فرق لم تصل إلى رصيد هالاند التهديفي هذا الموسم!
- فضيحة التسجيلات وأموال الأهلي وقنبلة الهلال .. عندما تقتحم "الرشوة" نزاهة الدوري السعودي
- فينيسيوس جونيور على حق: رابطة الدوري الإسباني تسهل مشكلة العنصرية لن توقفها
- قبل نهائي الأبطال .. مع معاناة بيب جوارديولا ضد برايتون، إنتر يحقق الألقاب في إيطاليا!
- تسع سنوات من السيطرة .. رأس راموس الذهبية أعادت ريال مدريد لطريق الأمجاد!