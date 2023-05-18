تطورات مثيرة بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

"هل يتم حرمان نادي الاتحاد من جماهيره في المباريات القادمة؟".. سؤال طرحه الملايين؛ بعد أحداث كلاسيكو المملكة "الأخير" أمام الهلال.

الاتحاد لم يستطع الحفاظ على تقدمه (2-0)؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ في كلاسيكو شهد رمي جماهير العميد لـ"الأحذية"، في وجه البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الزعيم.

ونفى القانوني الرياضي يعقوب المطير، حرمان الاتحاد من جماهيره في المباريات القادمة، مؤكدًا على أن العقوبة لن تتعدى الـ10 آلاف ريال غرامة.

وأشار المطير في تصريحات مع برنامج "ملعب SBC"، إلى أن نادي الاتحاد، مسؤول عن سوء سلوك جماهيره، حتى ولو كانت مباراته أمام الهلال، خارج أرضه في العاصمة الرياض وليست في مدينة جدة.

أيضًا، أكد القانوني الرياضي، على استحالة معاقبة النجم الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الاتحاد، بالإيقاف 6 مباريات - كما زعم البعض -؛ بسبب عدم ظهور واقعة "البصق" ضد اللاعب الخصم، في كلاسيكو الهلال الأخير؛ على حسب قوله.

وعن إمكانية معاقبة ميشايل بالغرامة أو الإيقاف، قال القانوني الرياضي: "نعم.. لاعب الهلال احتفل أمام جماهير الاتحاد، ولكنه كان في حدود الملعب؛ ولذلك لا يُمكن إدانته، بتهمة سوء السلوك".

وفي نفس السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن قرار مرتقب من لجنة الانضباط والأخلاق، بإيقاف عمر هوساوي، قلب دفاع نادي الاتحاد "مباراتين"؛ بسبب محاولة الاعتداء على ميشايل.