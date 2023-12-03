"حركة مشينة" .. فيديو قد يورط علي البليهي ومطالب بإيقافه عن اللعب بعد ديربي النصر

مرت 48 ساعة على الديربي ولقطات البليهي لا تزال تثير الجدل وتكشف عن جديد في قرار طرده..

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بينما يتساءل الكثيرون عن سبب طرد علي البليهي؛ مدافع الهلال، خلال ديربي الرياض الأخير أمام النصر، عثر البعض على الإجابة التي ورطت اللاعب أمام الرأي العام السعودي.

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البليهي تلقى الكارت الأحمر المباشر في اللحظات الأخيرة من الديربي الذي أقيم أول أمس الجمعة، وبعدها انتشر فيديو له أثناء وقوفه للاحتفال بهدف فريقه الثالث أمام جماهير النصر، ساخرًا منهم وكأنه لا يرى أحدًا في المدرجات في إشارة لـ"التقزيم"، زاعمين أن هذه الاحتفالية هي السبب.

لكن ما جد خلال الساعات الماضية هو فيديو آخر يظهر به المدافع السعودي في وسط الملعب، وهو يقوم بإشارة بإصبعه لجماهير العالمي قبل أن يتوجه لهم للسخرية منهم، في حركة وصفها الكثيرون بـ"المشينة".

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في حقيقة الأمر، الفيديو لم يكن بالجودة المطلوبة للحكم على إشارة البليهي، ولم يتبين لنا ما إذا كان قد حرك إصبعه بطريقة مشينة للجماهير أم أنه يشير بالسبابة في إشارة إلى أن فريقه منفرد بالصدارة.

لكن الفيديو تداوله النصراويون على نطاق واسع، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بتوقيع العقوبات عليه وإيقافه فترة عن اللعب، وإن كانت لوائح اللجنة لا تعترف إلا باللقطات التي تظهر فقط عبر الناقل الرسمي "قناة SSC" وهو ما لم ينطبق على هذه اللقطة التي نقلها أحدهم من المدرجات بكاميرا هاتفه.

يذكر أن الديربي انتهى بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر؛ محتل الصدارة.

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