"حركة عادية تمامًا" .. هزازي يدافع عن كريستيانو رونالدو ويتحدث عن شقيقه "المدلل" ومجاملة الهلال والنصر!

"بكيت لما حدث للأهلي .. ولو كنت كومبارس لحملت شارة قيادة المنتخب"

SHAHID

أطلق إبراهيم هزازي، لاعب الأهلي والاتحاد السابق، تصريحات قوية في مقابلة صحفية، دافع من خلالها عن مسيرته وتطرق للحديث عن تفضيل الهلال والنصر على باقي الأندية السعودية.

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وقال هزازي في مقابلة مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "نايف شقيقي حصل على شهرة أكبر مني لأنه مهاجم وأنا مدافع، وهذا أمر منطقي في كرة القدم أن يكون المهاجم هو المدلل والمدافع هو الجندي المجهول. أنا لا أبحث عن التريند على السوشيال ميديا، أنتم تعودتم في الإعلام على أسماء محفوظة، لكن الناس الآن يبحثون عن اسم جديد يقدم تحليلًا مميزًا للجمهور".

وأضاف: "أنا لو كومبارس، لكنت حتى الآن في الملاعب بل وسأكون قائدًا للمنتخب السعودي، أنا عندي كرامة ولا أستهدف إرضاء أحد، مستواي الكل شاهد عليه، وأتحدى جميع الأندية التي لعبت لها أن أي منها طلب رحيلي، كنت أرحل بقرار شخصي سواء عن الأهلي أو الاتحاد، لأنني لم أحصل على حقي كاملًا".

وتابع إبراهيم: "لو أنني مثلت أحد أندية الرياض، الهلال أو النصر، لحصلت على حماية مختلفة، لديهم ظهير إعلامي قوي ولا يتم تفضيل أي الناديين على الآخر، للأسف لم أحصل على التقدير الكافي لأنني لم ألعب لأي منهما. وجود الزعيم والعالمي مهم للسعودية وبكيت كثيرًا عندما هبط الأهلي لدوري الدرجة الأولى لأنه النادي الذي قدمني للجمهور وله فضل كبير عليّ مهما حدث".

وأردف: "أدافع عن كريستيانو رونالدو، لأنني ظُلمت كثيرًا مثلما يتعرض له، نعم رونالدو أخطأ بالحركة التي قام بها، ولو قام أي لاعب آخر بنفس الأمر لما قامت الدنيا بهذه الطريقة، عندما دافعت عنه تم تشخيص الأمر معي، كل ما قلته إنها حركة عادية في ملاعب كرة القدم، أنا لا أكره الهلال، وعندما سألني أخي نايف نصحته بأن يلعب للأزرق ولم يسمع كلامي، لكني أحب عقليات جماهير النصر".

وأوضح هزازي: "لا أحب مقارنتي بسعود عبد الحميد، أنا لعبت للاتحاد والأهلي، لكنه لعب للهلال وذلك يجعل له ظهير إعلامي قوي، نعم استطاع الزعيم أن يطور من قدراته، وهناك فارق في مستوى اللاعب عن الذي ظهر به مع الاتحاد، لكن اسم النادي يصنع الفارق كثيرًا، ولو لم يلعب محمد نور أو حسين عبد الغني للنصر في الفترة الأخيرة من حياتهم لنساهم الجمهور".

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وختم: "لم أكره الأهلي تمامًا، نعم انتقلت إلى الاتحاد عنادً في أشخاص داخل الأهلي، والعميد له مكانة كبيرة في قلبي سواء النادي أو الجمهور الذي وقف معي في أسوأ ظروفي، ويجب أن أرد لهم ذلك بكل كرم وأدب وإحسان. وللعلم وجدت مضايقات في الفترة الأخيرة داخل الاتحاد، لكن هذا النادي له مني ألف تحية".

SHAHID