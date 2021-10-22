"حركة البليهي مرت بسلام ولم تتكرر أحداث ملعب بورسعيد"

حركة البليهي كادت أن تسبب كارثة

انتقد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الزهراني، المدافع علي البليهي لاعب نادي الهلال، على تصرفه بغرس راية نادي الهلال في منتصف ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر، متذكرًا أحداث ملعب بورسعيد.

بعد انتهاء مباراة الهلال والنصر، قام علي البليهي بحمل راية تحمل شعار جماهير الهلال "الحوت الأزرق"، وقام بغرسها في منتصف ملعب مرسول بارك، وهو الأمر الذي استفز جمهور النصر.

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وكتب الزهراني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ينتقد فيها علي البليهي، مشددًا على أن تلك الحركة لم يقم بها أساطير الهلال من قبله، مثل صالح النعيمة ويوسف الثنيان وسامي الجابر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حركته لم يفعلها النعيمة والثنيان والجابر، والحمد لله مرت بسلام، واستفزاز الجمهور عبثًا وخطرًا، وليتذكر أبو ركزة خبال، بأن أحداث ملعب بورسعيد الكوارثية كانت بجهل جاهلين".

ويشير الزهراني في تغريدته إلى حادثة استاد بورسعيد الشهيرة، والتي وقعت في مصر عام 2012، وراح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، عقب مباراة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة القارية.