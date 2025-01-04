بحركات البلاي ستيشن ويامال.. أشهر صحيفة كتالونية تتهكم على فينيسيوس جونيور!

البرازيلي يثير الجدل دائمًا..

تهكمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي تعد على نطاق واسع أشهر الصحف المنتمية لإقليم كتالونيا، على لقطة طرد فينيسيوس جونيور في مباراة فالنسيا.

وطرد فينيسيوس إثر تعرضه بالضرب لحارس فالنسيا ستول ديميتريفسكي، ما استدعى تهكمًا من نوع خاص من قبل الصحيفة الكتالونية.

ونشرت الصحيفة الكتالونية عبر "إكس" تصميمًا يشير إلى حركات البلايستيشن "R2 وثلاثة أسهم" بما يشير إلى كيفية الضرب في ألعاب البلايستيشن الكروية، وإلى جانبها لقطة فينيسيوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الجانب المقابل من التصميم، يظهر نجم برشلونة لامين يامال وهو يمرر الكرة بوجه القدم الخارجي مع إشارة إلى حركتي "L2 + X" كما وصف هو نفسه الأمر منذ فترة في تصريحات سابقة.

أومأت الصحيفة الكتالونية أن المقارنة بين الطرفين لصالح يامال، الذي يهتم بكرة القدم أكثر مما يفعل فينيسيوس جونيور المشغول دائمًا بالمناوشات مع الحكام والخصوم.