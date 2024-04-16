حرق قميص وخنزير"فيجو" .. استقبال صادم من جماهير برشلونة لعثمان ديمبيلي!

أساءوا استخدام نصيحة تشافي

"دع الناس يظهرون ما يشعرون به".. بهذه الجملة علق تشافي هيرنانديز عن رأيه بخصوص استقبال جماهير برشلونة لعثمان ديمبيلي، ويبدو أن النتيجة كانت أسوأ مما توقعه المدرب الكتالوني.

ديمبيلي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلًا لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون، لتشاء الأقدار أن يلعب الفرنسي أمام فريقه السابق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ديمبيلي لم يتحدث سوى بالكلمات الطيبة عن الفترة التي قضاها مع برشلونة، وعلاقته جيدة بتشافي، ولكن احتفاله بالتسجيل في ذهاب ربع النهائي الذي انتهى 3/2 لصالح البرسا، جعل الجماهير تستقبله بأسوأ صورة ممكنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن ديمبيلي تعرض للكثير من الإهانات خلال وصوله إلى ملعب مونتجويك للمشاركة في المباراة المقامة مساء اليوم، الثلاثاء، وهاجمته جماهير برشلونة بالعديد من العبارات الغاضبة.

وأوضحت أن اللاعب تعرض لشتائم غير لائقة، وتم وصفه بالخائن، مع ظهور لافتات تحمل عبارة :"ديمبيلي، نحن لا ننسى يا يهوذا".

ووصل الأمر كذلك إلى حرق قميص باريس سان جيرمان الخاص به قبل انطلاق المباراة، بالإضافة لظهور بعض الصور لديميبيلي على شكل خنزير، وحمل أوراق مالية مزيفة تحمل صورته.

وهو ما يُذكرنا بما حدث مع لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق، الذي دفع ثمن انتقاله من برشلونة للميرينجي، بإلقاء رأس خنزير عليه في إحدى مباريات الكلاسيكو، كما تم حرق قميصه الخاص بالنادي الكتالوني.