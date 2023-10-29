حرروا والدته .. مسلحون يختطفون والدي نجم ليفربول!

محاولات لإنقاذ والد نجم ليفربول

صدمة كبيرة تعرض لها أحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال الساعات الماضية، بعد أن تم اختطاف والديه من قبل مسلحين على دراجات نارية!

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" عن اختطاف والدي الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي أمس السبت، وذلك أثناء توجههما بالسيارة إلى منزلهما.

وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو خلال تصريحات نقلتها الشبكة: "الشرطة الكولومبية أنقذت سيلينيس مارولاندا في مدينة بارانكاس".

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ويحاول الجنرال ويليام سالامانكا مدير الشرطة في كولومبيا، الوصول إلى والد دياز خلال الوقت الحالي، بعد أن نجح في إنقاذ والدته خلال الساعات الأخيرة.

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وكان والدي دياز يتواجدان في محطة بنزين، وناشد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم السلطات، بضرورة التدخل من أجل إنقاذ الأب.