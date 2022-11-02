مهاجم لعب بالدوري السعودي .. هالاند ليس الأول بقائمة الحذاء الذهبي

على الرغم من الأداء المُذهل الذي يُقدمه هالاند هذا الموسم، إلا أنه ليس على صدارة ترتيب الحذاء الذهبي!

إرلينج براوت هالاند أصبح أسمًا يُرعب خط دفاع منافسي مانشستر سيتي سواء على المستوى المحلي أو القاري، قد لا يكون مرعبًا فقط للخطوط الخلفية وحراس المرمى، لكنه أصبح أسم مرعب للمهاجمين الذين ينافسونه على صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو المنافسة على الحذاء الذهبي للدوريات الأوروبية الذي وبالمناسبة لا يتصدره اللاعب النرويجي الشاب بل يستحوذ عليه فايكنج آخر يا عزيزي القارئ.

نعم هناك نرويجي آخر يتربع على عرش هدافي الدوريات الأوروبية وقد لا يكون أسمًا غريبًا على المتابعين العرب، أماهل بيليجرينو مهاجم نادي بودو/جليمت النرويجي، والذي ارتدى قميص ضمك في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين.

بيليجرينو الذي اعتاد اللعب في جميع المراكز الأمامية يقود حاليًا الجبهة اليسرى للنادي النرويجي، وعلى الرغم من تواجده على الجناح وليس كمهاجم صريح إلا أنه سجل 24 هدفًا ما بين الدوري النرويجي والدوري الأوروبي بالإضافة لصناعته 9 أهداف أخرى.

أرقام أماهل بيليجرينو

صاحب ال32 عامًا سجل 23 هدفًا في الدوري النرويجي، وهدف وحيد في الدوري الأوروبي، ناهيك عن 4 أهداف أخرى في تصفيات دوري أبطال أوروبا لا يتم احتسابها، لكن نهاية الموسم لبيليجرينو أصبح أمر وشيك مع تبقي جولتين فقط على انتهاء الدوري النرويجي، الذي لا يقارن بالطبع مع الدوري الإنجليزي من حيث القوة أو عدد المباريات، بالإضافة لاحتمالية توديع بودو/جليمت لبطولة الدوري الأوروبي مما يعنى عدم وجود فرصة لزيادة أهدافه في المنافسة على الحذاء الذهبي.

بينما يأتي هالاند في المرتبة الثانية في المنافسة على الحذاء الذهبي هذا الموسم، برصيد 22 هدفًا محرزًا 17 هدف في الدوري الإنجليزي و5 آخرين في دوري الأبطال.

لا يبدو أن هالاند سيواجه منافسة أو خطر في حصد جائزة هداف الدوريات الأوروبية هذا الموسم في ظل ابتعاد أسماء ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد حتى الآن مع تراجع كبير في سجل نجم ليفربول محمد صلاح تهديفيًا، وابتعاد هاري كين مهاجم توتنهام ونيمار وكيليان مبابي نجوم باريس عن الصورة حتى الآن، لكن من يعلم ما قد يحدث غدًا.

ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية

أماهل بيليجرينو - بودو/ جليمت 23

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 17

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 12

بوبور عبد خليقوف - إنرجتيك مينسك 23

ألكسندر يريمييف - هكن 22

رايموندس كروليس - فالميرا 22

أولي كريستيان ساتر - روسنبورج 14

توبياس هاينتز - ساربسبورج 14

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 10

هاري كين - توتنهام 10

سولفي فاتنهامار - فيكينجور جوتا 20

ماركوس أنتونسون - فارنامو 20

زكريا بجارشفيلي - ليفاديا تالين 20

هوجو فيتلسين - بودو/ جليمت 13

كاسبر تنجستيد - روسنبورج 12

نيمار دا سيلفا - باريس سان جيرمان 9

ألكسندر ميتروفيتش - فولهام 9