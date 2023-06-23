حرب بروزوفيتش .. برشلونة يرفض الاستسلام ويُفاجئ النصر بسلاحه السري

النصر قريب من الصفقة لكن البارسا يُهدد بمفاجأة الوقت الحاسم

باتت أندية دوري روشن السعودي خطرًا حقيقيًا يُهدد نظيرتها الأوروبية وخططها على صعيد سوق الانتقالات، إذ يشهد الميركاتو الصيفي الحالي تنافسًا شرسًا بين الطرفين حول عدد من النجوم آخرها مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر.

النادي الإيطالي أصبح مضطرًا لبيع نجمه الكرواتي رغم قيمته الفنية الكبيرة بهدف موازنة الميزانية واللعب المالي النظيف والتوجه للاعبين آخرين في مراكز أخرى استعدادًا للموسم الجديد.

وارتبط بروزوفيتش بعدد من الأندية لكن الصراع على توقيعه حُصر بين برشلونة والنصر، وقد بات الأمر أشبه بالحرب بينهما على توقيعه، وكل منهما يُحاول استخدام أسلحته الخاصة للفوز بتلك الحرب.

الإعلامي نيكولو شيرا كان قد أكد أن النصر أغرى اللاعب بعقد يمتد لـ3 سنوات يتضمن حصوله على 20 مليون يورو سنويًا، وقد رجحت المصادر في الساعات الأخيرة اقتناع اللاعب، خاصة مع ضغط وكلائه عليه، وموافقته على العرض السعودي.

برشلونة وحسب صحيفة دياريو آس لم يستسلم بعد ويُحاول حسم الصراع في الوقت الحاسم لصالحه باستخدام سلاحه السري وهو لاعب وسطه فرانك كيسييه، حيث أفادت الصحيفة الإسبانية أن بطل الدوري المحلي عرض صفقة تبادلية على إنتر تتضمن لاعب ميلان السابق والذي حقق نجاحًا كبيرًا في السيري آ.