حرب باردة .. ماذا حدث بين جمهور الهلال والاتحاد خارج الملز عقب نهاية الكلاسيكو؟

التعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للاتحاد، وكذلك الهلال بحكم أن المباراة على أرضه، لكن الجمهور فاجأ الجميع برد فعله خارج الاستاد

رغم أن داخل أرض الملعب كان الصراع حاميًا والمشاحنات بين لاعبي الهلال والاتحاد وكذلك الجماهير حاضرة إلا أن الموقف خارج الملعب كان مختلفًا تمامًا، وأشبه بالحرب الباردة.

الوقت القاتل حرم العميد من العودة لجدة بثلاث نقاط، إذ أحرز الزعيم هدف التعادل في الدقيقة 4+90 عن طريق البرازيلي ميشايل ديلجادو، لينتهي الكلاسيكو بنتيجة 2-2، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ورغم أن التعادل أنهى فرصة الأزرق بشكل رسمي في المنافسة على لقب الدوري، فيما منح فرصة للنصر لمنافسة النمور وقلص الفارق بينهما لثلاث نقاط إلا أن جماهير كلا الفريقين كانت تحتفل سويًا خارج الملعب.

الاتحاديون رددوا: "صدارة بس"، فيما رد عليهم الهلاليون: "ميشايل .. ميشايل"، مقلدين احتفاله بالهدف، الذي جاء على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، Siii.

جدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد الاتحاد للنقطة 63 في الصدارة فيما يحل النصر ثانيًا بـ63 نقطة، إذ فاز في لقاء الجولة نفسها أمام الطائي بثنائية نظيفة، فيما يحل الهلال رابعًا بـ50 نقطة.