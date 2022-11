حذاء من العصر الحجري يزين أقدام ساكا وستيرلينج في المونديال!

أعلنت شركة NB الرياضية عن الحذاء الجديد لها، والذي سيرتديه النجم رحيم ستيرلينج ومواطنه بوكايو ساكا في كأس العالم.

التصميم ليس فقط للحذاء، ولكن لطقم ملابس كامل، وكان الظهور الأول له في عالم الموسيقى عبر المطرب ديف بأحد حفلاته أكتوبر الماضي.

وقالت الشركة المصممة إنها بالتعاون مع "Stone Island" صممت الأزياء والحذاء الجديد، واختارت ستيرلينج وساكا ليكونا الوجه الدعائي له في المونديال.

ويعتمد الحذاء في تصميمه على شكل مستوحى من التراث الخاص بشركة "Stone Island" وأصولها بحسب التقرير، ومن هنا شكله الذي يوحي بأنه قديم.

