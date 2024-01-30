"حذاء عائلة سمبسون" يثير جنون عشاق ميسي في حملة فريدة من نوعها!

النجم المخضرم يشارك في الترويج لسفينة سياحية ضخمة

ظهور جديد من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يلفت أنظار عشاقه على مستوى العالم من خلال إحدى الحملات الدعائية.

لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي ظهر في "حملة أيقونة البحار" للترويج لأكبر سفينة سياحية في العالم، وقام بمشاركة ذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ميسي في رسالته الترويجية:"يسعدني ويشرفني الانضمام لعائلة رويال كاريبيان للاحتفال بوصول أيقونة البحار الثورية".

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ما لفت أنظار المشجعين ليست الحملة ذاتها، بقدر الحذاء الذي ارتداه ميسي وهو مستوحى من مسلسل "عائلة سمبسون" الشهير.

وقامت شركة "أديداس" الألمانية بإصدار هذا الحذاء بعنوان يحمل اسم المسلسل الكوميدي المعروف، والنسخة الخاصة بميسي أثارت إعجاب الجميع.