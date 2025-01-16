بعد حديث هانزي فليك السلبي عنه .. ثنائي الدوري الإنجليزي يتنافس على ضم منبوذ برشلونة

ثنائي البريميرليج يترقب..

خرج أنسو فاتي، لاعب برشلونة، من حسابات مدربه هانزي فليك، وبالرغم من جاهزيته إلا أنه لم يشارك في كأس السوبر، أو كأس الملك الإسباني، مما يدفع اللاعب للاقتراب من الرحيل عن الفريق الكتالوني.

ولم يتواجد فاتي، في قائمة الفريق الكتالوني، التي واجهت ريال بيتيس، مساء أمس الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي فاز فيها الفريق الكتالوني، بخماسية مقابل هدف وحيد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن بعض الفرق الإنجليزية، تسعى لاستغلال وضع فاتي، مع برشلونة، وتدرس التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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وأشار التقرير إلى أن وست هام، مهتم بالتعاقد مع اللاعب الشاب، لتعويض غياب مهاجمي الفريق للإصابة، كذلك توتنهام يفكر في ضم فاتي على سبيل الإعارة، لتعزيز الخط الأمامي للفريق اللندني.

ومن جانبه رد، هانزي فليك في وقت سابق على أنباء رحيل فاتي وقال: "من المؤسف أن فاتي لم يتمكن من إظهار مدى جودته بنسبة 100%، لكنه يجب أن يعمل ليقدم أفضل ما لديه، سعيد للغاية بجميع اللاعبين، بما فيهم فاتي، يجب أن أكون صادقا مع جميع اللاعبين، لقد تحدثت مع أنسو بشأن وضعه، وكل شيء يعتمد عليه، وعلى ما يمكن أن يقدمه لنا"."

وكان فاتي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2027، قد خاض تجربة إعارة في الموسم الماضي، إلى برايتون، شارك خلالها في 27 مباراة بكافة المسابقات، نجح فيهم في تسجيل أربعة أهداف، وصنع هدفًا.

وأفاد التقرير إلى وجود اهتمام من بشكتاش التركي، للتعاقد مع فاتي، خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة.