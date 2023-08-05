حديث تاليسكا مع والده يكشف مستقبله في النصر .. وكاسترو لا يهمه اسم رونالدو!

تصريحات تاليسكا وكاسترو قبل قمة النصر والرجاء

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمباراة هامة ومصيرية، أمام الرجاء الرياضي المغربي، في السادسة من مساء غدٍ الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ كـ"وصيف" للمجموعة الثالثة بـ5 نقاط، من فوز وتعادلين، خلف نادي الشباب السعودي "المتصدر".

وقبل المباراة.. تحدث النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، عن كواليس حوار دار بينه ووالده، يحسم مستقبله مع قلعة العالمي، في ظل أنباء رحيله، في الصيف الحالي.

وقال تاليسكا: "تحدثت مع والدي كثيرًا في نقطة مهمة؛ وهي أنني سجلت أهدافًا عديدة، في الموسم الرياضي الماضي، ولكن الفريق لم يتوج بأي لقب".

وكشف النجم البرازيلي، عن أنه أخبر والده؛ بأن هدفه الأول في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ هو التتويج بالألقاب مع نادي النصر، حتى ولو لم يسجل سوى هدف وحيد فقط؛ ما يؤكد استمراره رسميًا.

وأعرب أندرسون تاليسكا، عن شعوره براحة كبيرة، في مركزه الجديد بوسط الملعب؛ قائلًا: "الآن.. بإمكاني مساعدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على تسجيل المزيد من الأهداف".

ومن ناحيته.. قلل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، في كلمته بنفس المؤتمر الصحفي، من امتلاك فريقه، العديد من النجوم العالميين؛ على رأسهم رونالدو والجناح السنغالي ساديو ماني والنجم الكرواي مارسيلو بروزوفيتش.

وأكد كاسترو، على أن أي مدرب، سيكون سعيدًا بالطبع، بامتلاك أفضل النجوم العالميين، في صفوف فريقه، ولكنه شدد على أن الفوز في المباريات والتتويج بالألقاب، لا يتحقق بالأسماء، وإنما بالاجتهاد والعمل الجاد، في التدريبات وخلال المواجهات.

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