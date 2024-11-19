رغم اتفاقه مع ليفركوزن.. تشابي ألونسو يفاجئ جماهير ريال مدريد بقرار صادم!

معظم جماهير ريال مدريد تريد وصول المدرب الإسباني إلى سانتياجو برنابيو خلفًا لكارلو أنشيلوتي

لا يمتلك باير ليفركوزن سلسلة من اللاعبين الذين يجذبون انتباه عمالقة أوروبا في كل سوق انتقالات فحسب، بل يمتلك المدير الفني الأكثر طلبًا في سوق الانتقالات داخل أوروبا بأسرها، وهو الإسباني تشابي ألونسو.

وقد ترددت أنباء شبه مؤكدة عن رحيل تشابي ألونسو عن الفريق في الصيف المقبل للانضمام إلى ريال مدريد، لكن المدير الفني الباسكي لم يؤكد شيئًا من هذا القبيل حتى الآن.

هذا على الأقل حسب صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي، والتي تقول إن ألونسو أو أيًا من الناديين ريال مدريد وباير ليفركوزن لم يتحرك بعد بشأن المستقبل رسميًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ينتهي عقد ألونسو مع فريقه الألماني في 2026، والصحيفة تشير إلى أن ألونسو سيعلن تفاصيل مستقبله بشكل واضح في مارس المقبل، وما هو أكثر من ذلك هو الصحيفة الإسبانية تؤكد أن ألونسو سينفي في أول مؤتمر صحفي مقبل وصوله لأي اتفاق رسمي مع ريال مدريد!.

وتشير "ماركا" إلى وجود تنسيق كامل بين ألونسو وليفركوزن بشأن ترتيبات المستقبل، ووجود اتفاق يسمح للمدرب الإسباني بالمغادرة حال رغبته في ذلك، لكن بالتأكيد ستكون الخطوة المرتقبة القادمة من ريال مدريد نفسه!.