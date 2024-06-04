حدد المهاجم المطلوب .. جمهور الأهلي يزيد الضغط على لجنة الاستقطابات

الجمهور يستخدم منصة إكس جيدًا

زاد جمهور الأهلي من ضغطه على لجنة الاستقطابات في وزارة الرياضة السعودية بشأن دعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلاوية يشعرون بالظلم مما حدث في الصيف الماضي، حيث يصفون فريقهم بأنه الأقل حصولًا على الدعم المالي بين أندية صندوق الاستثمار الأربعة، وذلك رغم التعاقد مع 8 أجانب جدد يتقدمهم رياض محرز وفيرمينو وفرانك كيسييه وإدوارد ميندي.

الأهلي يبحث عن مهاجم جديد هذا الصيف، خاصة مع فشل فيرمينو في تقديم المستوى المتوقع ورغم التألق الملفت لفراس البريكان، وقد ارتبط الفريق بعدد من الأسماء أبرزها روبرت ليفاندوفسكي وفيكتور أوسيمين وروميلو لوكاكو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور الأهلاوي حدد المهاجم المناسب لدعم صفوف فريقه، إذ اختار النيجيري أوسيمين نجم نابولي، وقد أطلق أول أمس هاشتاج بعنوان "أوسيمين مطلب أهلاوي" سرعان ما أصبح "تريند" في منصة إكس، وأمس كرر الأهلاوية نفس الأمر وأطلقوا هاشتاج "أوسيمين مطلب أهلاوي 2" وأصبح كذلك "تريند" مما يزيد الضغط على لجنة الاستقطابات.

يُشار إلى أن أوسيمين جدد عقده مع نابولي حتى صيف 2026 ولكنه رغم ذلك مرتبط بالرحيل إلى عدة أندية أبرزها باريس سان جيرمان وآرسنال بجانب النصر والاتحاد والأهلي.