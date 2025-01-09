حدث ما يريده جمهور ريال مدريد ولكن بالطريقة الصعبة.. إصابة مقلقة تخرج تشواميني من مباراة مايوركا على عجل!

اللاعب الفرنسي لا يمر بأفضل فتراته

يطالب قطاع واسع من جماهير ريال مدريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمنح الفرصة للاعب راؤول أسينسيو في مركز قلب الدفاع لما أظهره خلال مشاركاته هذا الموسم من قوة وموهبة.

لكن المدرب الإيطالي يفضل الاعتماد على أوريليان تشواميني في هذا المركز، الذي يغيب فيه عن ريال مدريد بسبب الإصابة كل من إيدير ميليتاو ودافيد ألابا.

لكن لم يكن يريد مشجعو ريال مدريد أن يأتي مطلبهم بالطريقة الصعبة، وهو الاضطرار لخروج تشواميني مصابًا بشكل مقلق، وهو ما حدث خلال مباراة مايوركا في السوبر الإسباني.

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وسط إشارة النتيجة للتعادل السلبي وتحديدًا في الدقيقة 52 من عمر المباراة، أرسل لاعب ريال مايوركا عرضية على رأس كايل لارين، اعترضها تشواميني ما تسبب في اصطدام عنيف مع لارين.

سقط تشواميني سقوطًا مقلقًا للغاية، دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب سريعًا وأشعل الملعب قلقًا على لاعب الوسط الفرنسي سواء من لاعبي مايوركا أو ريال مدريد.

المدرب كارلو أنشيلوتي فضل عدم المخاطرة واتخذ قرارًا بإخراج تشواميني وإشراك أسينسيو فورًا، رغم أن الدولي الفرنسي بدا أنه استعاد عافيته وأصبح جاهز للمشاركة وإكمال اللقاء.

وبحسب صحيفة "آس" فإن تشواميني شعر بـ"دوران بسيط"، قبل أن يستعيد عافيته، لكن الجهاز الطبي فضل استبداله على الفور خوفًا من احتمالية إصابته بـ"ارتجاج في المخ".

خرج تشواميني من الملعب وتوجه إلى غرف الملابس مسرعًا وعلامات الامتعاض على وجهه، كونه كان يرغب في استكمال المباراة، لكن حاجته لإجراء فحص طبي سريع حال دون ذلك.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الميرينجي بثلاثية نظيفة، ليصعد لمواجهة برشلونة في النهائي، بعدما تغلب البرسا بالأمس على أتلتيك بيلباو.