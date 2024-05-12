"ما حدث في مواجهة الهلال والحزم غير لائق .. حكم غير مسلم والجمهور أعقل من المسؤولين!"

هجوم قاسٍ على اتحاد الكرة السعودي بعد مواجهة الهلال والحزم..

SHAHID

وجه الناقد الرياضي سالم الأحمدي انتقادات لاذعة للجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين واتحاد الكرة على إثر توقيت مواجهة الهلال والحزم، التي أقيمت أمس السبت.

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المباراة أقيمت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن، وعقب النصف ساعة الأولى منها ارتفع صوت أذان صلاة المغرب.

جمهور الزعيم في المدرجات احترم الأذان وتوقف عن التشجيع لحين الانتهاء، لكن الأحمدي لم يفوت ذلك الموقف..

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وقال الأحمدي خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "ما حدث في مواجهة الهلال والحزم غير لائق، في الدقيقة 30 ارتفع الأذان ثم يقوم حكم غير مسلم (السويسري يورس شنايدر) بوقف المباراة جراء ذلك، من وضع المباراة في هذا التوقيت؟!، الجمهور كان أعقل من المسؤول عندما أوقف تشجيعه لحين انتهاء الأذان".

وأضاف: "مواعيد الصلاة محددة، الصلاة أعظم شعائر الإسلام، لو من وضع جدول المباريات غير مسلم على أبناء البلد أن يشاركوا في المواعيد، علينا وزن مواعيد المباريات وفقًا لمواعيد الصلاة، هل لا يصلي الجمهور؟!، وقت المغرب قصير، الرسول وصانا بالصلاة وكانت آخر وصاياه، أتمنى من اتحاد الكرة ورئيسه ياسر المسحل وكل عناصر المنظومة في البلاد التدخل، عليكم الرجوع للتقويم قبل تحديد مواعيد المباريات، وإن كان ليس لديكم نسخة من التقويم يمكنني إهداءكم إياه".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف وحيد، ليحسم بها حصده لقب الدوري بعدما ارتفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة.

SHAHID