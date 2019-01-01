حدث سلبي ينتظر جماهير آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوربي

كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن أضرار المشجعين الإنجليز بعد اختيار ملعب العاصمة الأذربجانية "باكو" لاحتضان المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب ما ذكره التقرير، فإنه للمرة الأولى في التاريخ، ستحضر جماهير طرفي النهائي بأعداد لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 10%، وذلك بسبب مشقة السفر المرهقة، حيث يبعد ملعب المباراة أكثر من 2854 ميلا عن العاصمة لندن.

ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أفقر النهائيات التي سيحضرها مشجعي بلد الأندية من داخل الملعب، وأيضًا للتكلفة الباهظة التي سيتحملها المشجع اللندني لمشاهدة فريقه من أرض الملعب، بتخصيص حوالي 3000 جنيه إسترليني، ثمن تذكرة الطيران والإقامة في الفندق وتذكرة الحضور.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طرح حوالي 37500 تذكرة للبيه في فبراير الماضي، والمتبقي من عدد مقاعد الملعب الذي يتسع لنحو 68700، احتفظ به اليويفا لجماهير الفريقين المتأهلين، بجانب التذاكر التي تذهب للجنة المنظمة والاتحادات الوطنية والرعاة.

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وبعد الانتقادات اللاذعة من قبل مشجعي الثنائي اللندني والصحافة البريطانية المعترضة على اختيار الملعب البعيد جدًا عن لندن، حاول اليويفا تبرير اختياره، ببيان مقتضب جاء نصه على النحو الأتي "وصول اثنين من فرق لندن للمباراة النهائي لم يكن متوقعا أبدا وقت اختيار الملعب، لا شك أبداً أن هذا الاختيار أضاف صعوبات كبيرة، ونحن نأسف للمشاكل التي سيواجهها عشاق الناديين في رحلتهم إلى باكو".