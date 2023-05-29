حدث تاريخي .. كمبيوتر عملاق يحدد بطل الدوري الإنجليزي في 2023-2024!

ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-24 أصبح محل نقاش بالفعل..

انتهى موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي، وتم التعرف بالفعل على البطل والهابطين والصاعدين، قبل أقل من 24 ساعة، لكن بدأت بالفعل التكهنات بشأن وضع الموسم الجديد.

ومع تبقي 75 يومًا فقط حتى يبدأ الموسم الجديد، فقد تكهن كومبيوتر عملاق بشكل الدوري الإنجليزي في موسم 2023-2024.

وتنبأ كمبيوتر العملاق خاص بأحد مواقع المراهنات، بالمركز الذي سينتهي فيه الجميع في مايو القادم.

الكمبيوتر العملاق توقع فوز مانشستر سيتي باللقب مرة أخرى، ما سيجعله أول فريق في التاريخ يحقق لقب "البريمييرليج" أربع مرات متتالية.

فيما سيكون آرسنال في المركز الثاني، وسيأتي ليفربول ثالثًا، ويكمل مانشستر يونايتد المربع الذهبي.

نيوكاسل يونايتد سيواصل التواجد بين الكبار، لكنه سيحتل المركز الخامس، وسيأتي تشيلسي سادسًا، وتوتنهام في المركز السابع.

كما توقع الكمبيوتر العملاق الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، حيث اختار بورنموث، وشيفيلد يونايتد، ولوتون تاون في المراكز من 18 إلى 20 على الترتيب.