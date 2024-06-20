حجة البليد.. ساوثجيت يعترف بعدم قدرته على تعويض نجم إنجلترا الغائب!

مدرب الأسود الثلاثة يثير الانتقادات

اعترف جاريث ساوثجيت مدرب مننتخب إنجلترا، بأن القائمة الحالية لمنتخب "الأسود الثلاثة" لا يوجد بها من يعوض غياب كالفن فيليبس.

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وغاب فيليبس عن قائمة الأسود الثلاثة لتعرضه لإصابة بنهاية الموسم مع وست هام، قبل أن يعود إلى مانشستر سيتي، وبذلك لم يكن جاهزًا لخوض غمار يورو 2024.

وقال ساوثجيت في تصريحات للصحفيين عقب مباراة الدنمارك التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1: "نحن نعلم أنه لا يوجد لدينا بديل بنفس مواصفات كالفن فيليبس، لذلك فنحن نجرب أشياء مختلفة".

واستدعى ساوثجيت في خط الوسط كلًا من كونور جالاجير وجود بيلنجهام وآدم وارتون وديكلان رايس وكوبي ماينو، إضافة إلى إشراكه الدائم لترينت ألكسندر أرنولد في هذا المركز، الأمر الذي جعله يتعرض لموجة من الانتقادات الواسعة.