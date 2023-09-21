حجازي يفاجئ الاتحاد .. واستبعاد هذا الثلاثي الكبير أمام الفتح

هذا ما حدث في نادي الاتحاد على هامش مواجهة الفتح!

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بشكل رسمي.. تأكد غياب 3 محترفين أجانب كبار، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس.

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الاتحاد يواجه الفتح، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

واستبعد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للعميد الاتحادي، الثلاثي الأجنبي "الفرنسي كريم بنزيما، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي إيجور كورونادو"، من قائمة المباراة.

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وجاء استبعاد النجوم الثلاثة؛ بسبب عدم شفائهم من الإصابات التي عانوا منها، خلال الفترة الماضية؛ وذلك على الرغم من بعض الأنباء التي أشارت إلى احتمالية لحاق بعضهم، وخاصة بنزيما، بمواجهة الفتح.

ومن ناحيته.. فاجأ النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع نادي الاتحاد "المصاب"، زملاءه في الفريق الأول، على هامش مباراة الليلة.

وحسب الإعلامي الرياضي علاء سعيد، تواجد حجازي في معسكر الاتحاد، خلال الساعات الماضية؛ كما حرص على حضور لقاء الفتح، من المدرجات مع الجماهير؛ لمساندة الفريق.

جدير بالذكر أن الإدارة الاتحادية، رفعت اسم حجازي مؤقتًا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مع وعده بإعادة تسجيله بعد الشفاء.

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