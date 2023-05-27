أحمد حجازي يرفض طلب مدرب الاتحاد .. ويدهش الجماهير بتصرف مثير

أحمد فرهود
Ahmed Hegazi Ittihad Raed SPL 09.09.2022Ittihad Twitter
الفيحاء vs الإتحادالفيحاءالإتحاددوري روشن السعوديأحمد حجازي

لاعب بدرجة مقاتل في الملاعب السعودية

مرة أخرى، أثار النجم المصري الدولي أحمد حجازي، قلب دفاع نادي الاتحاد، دهشة جماهير فريقه، خلال مواجهة الفيحاء "المصيرية"، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

حجازي انضم إلى صفوف الاتحاد، في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل أن تفعل إدارة أنمار الحائلي، بند شراءه نهائيًا.

وفي الدقيقة 54 من عمر المباراة، تعرض حجازي للإصابة؛ حيث كان البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، يستعد لتبديله.

لكن، أظهر المدافع المصري كعادته، شجاعة كبرى وتحامل على إصابته، وأصر على استكمال المباراة مع فريقه حتى النهاية؛ من أجل الاحتفال باللقب الغائب منذ عام 2009.

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