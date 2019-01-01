حجازي يوضح موعد تعافيه من الإصابة

حجازي غائب منذ يوليو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر أحمد حجازي، مدافع مصر ووست بروميتش ألبيون، أن تعافيه من الإصابة يحدث أسرع من المتوقع خلال الفترة الجارية.

وغاب حجازي عن انطلاقة الموسم الحالي بعد خضوعه للجراحة في يوليو الماضي على مستوى الكاحل بعد مشاركته في أمم إفريقيا.

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وقال حجازي للموقع الرسمي لناديه: "أشعر أنني أفضل، سعيد بالعودة للتدريبات وكاحلي في حالة أفضل الآن".

وأكمل: "لم يحدد بعد موعد عودتي ولكن سنرى مدى التطور من هنا، عدت أسرع من المتوقع، وهذا أمر إيجابي".

وختم المصري: "الفريق حالياً يمر بفترة جيدة، ونحتاج لبقاء الوضع هكذا، والأمر مماثل أيضاً بالنسبة لي".

ويحتل وست بروميتش حالياً الترتيب السادس بعد مرور سبع جولات من عمر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.