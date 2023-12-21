"حتى يأتي بطل جديد" .. احتفالات الأرجنتين بالمونديال لن تتوقف!

تخليد لقطة ميسي في كل مكان

بعد عام من انتهاء مونديال قطر 2022، أغلقت جميع المنتخبات ومشجعيها صفحة البطولة، وخاضت غمار بطولات أخرى وتصفيات، إلا منتخب الأرجنتين فقد توقف الزمان عند لحظة التتويج.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بعد فوزه على فرنسا في نهائي البطولة (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي (3-3).

وفي تغريدة ساخرة نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية عبر حسابها على منصة (X) "تويتر سابقا"، أرفقت صورة لمشجعي منتخب الأرجنتين في الشوارع أمام صورة للقائد ليونيل ميسي مع كأس العالم، مع تعليق: "متى سيتوقفون عن الاحتفال بكأس العالم؟".

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التعليقات انهالت على تغريدة الصحيفة من مشجعي الأرجنتين، فأحدهم قال: "سنظل إلى الأبد"، وآخر قال: "حتى يكون هناك بطل جديد. لذلك بقي لدينا حوالي 3 سنوات".

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد احتفى مع جمهور الأرجنتين بذكرى مرور عام على التتويج بالمونديال، وقال في تصريحات للتلفزيون الأمريكي: "لقد مر عام كامل منذ ذلك اليوم الجميل الذي عشناه بالنسبة لي ولكل الشعب الأرجنتيني، عندما أصبحنا أبطال العالم".

وأضاف: "خسرنا أمام السعودية خلال الأسبوع الأول وكان ذلك أمرًا سيئًا، ثم بعد ذلك كان الشهر مذهلا. لقد استمتعنا به كثيرًا، وكذلك الشعب الأرجنتيني والأشخاص الذين كانوا حاضرين في قطر".