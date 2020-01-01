حتى ولو 1 يورو.. بيل لن يترك لريال مدريد شيئًا من مستحقاته

جاريث بيل لن يتسامح في بقية أمواله مع ريال مدريد

يبدو أن النجم الويلزي جاريث بيل قد قرر الاستمرار في انتقامه من فريقه الحالي ريال مدريد وذلك عبر الوسائل المتاحة بالنسبة له.

وكان بيل قد ابتعد عن تشكيل ريال مدريد الأساسي ولم يعد يدخل بديلًا حتى سوى نادرًا، ما جعله يلفت الأنظار بحركاته في المدرجات خلال مباريات الفريق الأخيرة في الدوري الإسباني.

وحول ذلك، ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية فإن جاريث بيل سيأخذ كل يورو في عقده مع ريال مدريد ولن يوافق على تخفيض راتبه تحت أي ظرف.

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وحسب الصحيفة ذاتها فإن ريال مدريد يفكر في تخفيض راتب جاريث بيل في حال لم ينجح في إيجاد نادٍ له خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولكن جاريث بيل وبعد ما حدث معه في الآونة الأخيرة سيرفض التسامح مع إدارة ريال مدريد ولو في يورو واحد من بقية مستحقاته في العامين المقبلين.

ويمتد عقد جاريث بيل مع ريال مدريد إلى غاية نهاية الموسم بعد القادم أي في صيف العام 2022، ويتبقى له في عقده ما يقارب 60 مليون يورو.

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يذكر أن جاريث بيل كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي إلى الدوري الصيني كصاحب أغلى راتب في العالم، ولكن الأمور لم تتم في النهاية.