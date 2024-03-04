"حتى وإن اعتزلت!" .. رياض محرز يدعم المشروع السعودي أمام العالم

"أنا سعيد للغاية" .. نجم الجزائر يتحدث عن التجربة السعودية

تحدث الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، عن استضافة السعودية لكأس العالم 2034، موضحًا أنه يتوقع أنها ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ الحدث العالمي.

السعودية فازت بالاستضافة بعدما كانت المرشح الوحيد، لتكون البلد العربي الثاني الذي ينظم المونديال بعد قطر 2022.

وقال محرز خلال تصريحاته للموقع الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشروع الرائع والطموح، عندنا جئت إلى هنا في البداية، كان هدفي مساعدة الدوري على النمو، فهو شرف لي أن أكون جزءًا من هذا العمل، أنا سعيد للغاية وأنتظر كل الأشياء الكبيرة التي ستحدث في هذا البلد".

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وأضاف - صاحب الـ33 عامًا - مشددًا على تطلعه لتلك النسخة حتى وإن كان سيكون قد اعتزل لحين موعدها: "أعتقد أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون من أفضل النسخ على الإطلاق، سينظمونها بأفضل طريقة ممكنة، فهم لديهم كل الإمكانيات للقيام بذلك، ستنظم بعد وقت طويل، لكن الحدث سيحدث على كل حال، وبحلول ذلك الوقت سأكون قد اعتزلت وأنهيت مسيرتي، لكنني سأتابع من أي مكان كنت فيه بالتأكيد".

يذكر أن محرز انتقل من الدوري الإنجليزي في اتجاه السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، ضمن ثورة تعاقدات سعودية من قلب أوروبا، بعقد يمتد حتى عام 2027.