"حتى لو فاز ميسي بكأس العالم فلن ينافس مارادونا"

ميسي ومارادونا؟ لا توجد مقارنة

لا يرى البعض نجم الأرجنتين ليونيل ميسي أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، حتى وإن تمكن من الفوز بكأس العالم.

يبذل ميسي قصارى جهده في كأس العالم بقطر من أجل تحقيق المجد للأرجنتين، والفوز باللقب الغائب منذ 1986، بعد الهزيمة من السعودية بالمباراة الافتتاحية، سجل هدف الفوز على المكسيك، ونجح راقصو التانجو في العبور من المجموعات، كما ساهم في الفوز على هولندا في ربع النهائي.

وصرح المعلق الرياضي ألي ماكويست عبر TalkSPORT بإنّه حتى لو فاز ميسي بكأس العالم، فلن يكون منافسًا لأسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا.

حيث قال ماكويست:" أعتقد أن مارادونا قد ربح واحدة بمفرده ومن المستحيل المقارنة، والفوز بكأس العالم لن يكن كافيًا".

وأضاف:" هل هو أحد أكثر اللاعبين موهبة على الإطلاق؟ بالتأكيد. إنه أحد أكثر لاعبي كرة القدم الموهوبين الذين رأيتهم على الإطلاق، لكن ميسي ومارادونا لا مثيل لهما لأن كلاهما كان في حقبة مختلفة، ويمكن حتى أن نقول إنهم لعبوا رياضة مختلفة".

وتستعد الأرجنتين بقيادة ميسي لخوض مواجهة نصف النهائي أمام كرواتيا وصيفة النسخة الماضية للبطولة.