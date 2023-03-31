حتى لو بقي في دوري يلو .. الأهلي يعود لمواجهة الكبار الموسم القادم

خبر سعيد للأهلي وسط الأيام الصعبة

shahid

وسط الأيام الصعبة التي يمر بها النادي الأهلي خاصة على الصعيد الإداري ومنعه من القيد الموسم القادم، زف الاتحاد السعودي لكرة القدم خبرًا سعيدًا للنادي وجمهوره تمثل بعودته لمواجهة الكبار الموسم القادم 2023-2024.

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الفريق الجداوي يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الحزم في الصدارة، وكان الاتحاد السعودي قد أعلن مؤخرًا تغيير نظام كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم القادم بحيث تضم 32 فريقًا بدلًا من 16 كما كان متبعًا في المواسم الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الاتحاد أن البطولة ستضم الموسم القادم جميع أندية دوري روشن السعودي الـ18 بجانب الأندية أصحاب الترتيب الـ14 الأوائل في دوري يلو، وهو ما يعني أن الأهلي ضمن بالفعل مشاركته في كأس خادم الحرمين الشريفين حتى لو فشل في العودة لدوري المحترفين ولعب موسمًا آخر في دوري يلو.

إذ يمتلك القادسية صاحب المركز الـ15 في دوري يلو حاليًا 27 نقطة ويتبقى له 8 مباريات لو فاز بها جميعًا سيصل إلى النقطة الـ51 مما يعني أنه لن يمنع الأهلي أبدًا من خوض كأس الملك.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارًا بمنع الأهلي من القيد لفترتي انتقال قادمتين بسبب تكرار مخالفاته وعدم التزامه مع اللاعبين والمدربين السابقين.

Shahid