"حتى لا يتكرر سيناريو كنو .. نصيحة نصراوية لتجديد الهلال مع البليهي"

هل ينجح الهلال في تجديد عقد البليهي؟

وجه الإعلامي النصراوي محمد شنوان العنزي، نصيحة إلى نادي الهلال، بشأن تجديد التعاقد مع المدافع علي البليهي خلال الفترة الحالية، قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، لعدم تكرار ما حدث مع محمد كنو.

وكان الهلال قد ترك كنو يدخل الفترة الحرة، والتي استغلها نادي النصر وقام بالتوقيع معه، قبل أن يقوم الهلال بتجديد عقده، ليتم معاقبة الزعيم بالحرمان من قيد لاعبين لمدة فترتي انتقال.

ونشر العنزي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نصيحته إلى نادي الهلال، من أجل تجديد عقد علي البليهي قبل فوات الأوان، كي لا يتكرر ما حدث مع كنو.

نسيت أن أخبركم |



نصيحة جددوا معه ..

واعطوه المبلغ المطلوب ..!

حتى لايتكرر سيناريو كنو ..

وينباع لاعبكم عليكم ..

وتصبح “طرفة رياضية” جديدة 😂

مع إيقاف فترتين أخرى !

وتشغلون اللجان مرة ثانية 😉

تراني نصحتكم 🙏💐#علي_البليهي#الهلال_نيوكاسل pic.twitter.com/RccuisMEVZ — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) December 7, 2022

وجاء نص ما كتبه العنزي كالآتي: "نسيت أن أخبركم، نصيحة جددوا معه وأعطوه المبلغ المطلوب، حتى لا يتكرر سيناريو كنو، وينباع لاعبكم عليكم".

وتابع: "وتصبح طرفة رياضية جديدة، مع إيقاف فترتين أخرى، وتشعلون اللجان مرة ثانية، تراني نصحتكم".