حتى لا يتكرر سيناريو سعود عبدالحميد .. الاتحاد يحاول إنقاذ "جوهرته" من كبار الرياض!

هل ينجح الاتحاد في منع تكرار سيناريو انتقال عبد الحميد إلى الهلال

SHAHID

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تعلمت كثيرًا من عدم قدرتها على الحفاظ على سعود عبد الحميد، الذي انتقل إلى صفوف نادي الهلال، في صفقة انتقال حر، بعدما دخل في الفترة الحرة.

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وكان سعود عبد الحميد قد دخل في الفترة الحرة له مع نادي الاتحاد، ليفاوضه الهلال، من أجل الحصول على خدماته، وهو ما حدث بالفعل، ليتفق مسؤولي الزعيم على شراء المدة المتبقية في عقده مع العميد، في شتاء 2022.

وكشفت صحيفة "عكاظ" عن أن إدارة نادي الاتحاد، تسابق الزمن من أجل تمديد عقد عبد الإله هوساوي مع الفريق، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة خلال شهر فبراير الجاري.

وحدد عبد الإله هوساوي صاحب الـ22 عامًا، والذي انتقل إلى صفوف نادي الخليج الذي تألق معه بشكل لافت على سبيل الإعارة متطلباته، عن طريق وكيل أعماله جراح الظفيري، حيث ستتضح الصورة خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت الصحيفة على أن هناك ناديين من الرياض، يُراقبان مصير هوساوي مع نادي الاتحاد، وفي حالة تعثر تمديد عقده مع الاتحاد، سيتم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، بعد دخوله الفترة الحرة خلال فبراير الجاري.

SHAHID