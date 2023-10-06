حتى لا يتحول روشن إلى دوري "توم وجيري" .. أوقفوا النصر بـ"أسلوب أبها القاتل"!

أسلوب أبها يقتل متعة نادي النصر في دوري روشن

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لم تكن مباراة سهلة أبدًا، تلك التي سقط فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره أبها، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية "الرياض".

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النصر سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقدّم العالمي، "لوحات فنية" عديدة أمام أبها، عابها إهدار الكثير من الفرص السهلة، مع أخطاء كارثية على المستوى الدفاعي ومن الحارس الشاب نواف العقيدي، كلفت الفريق غاليًا.

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وبهذا التعادل.. توقفت سلسلة الفوز المتتالي للفريق النصراوي، عند 10 مباريات في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، من بينهم 6 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إيقاف نادي النصر بـ"أسلوب أبها القاتل"

والأسلوب الذي اعتمد عليه الفريق الأبهاوي، في مباراة "الأول بارك"؛ هو أكثر الأساليب المناسبة، لإيقاف تسونامي النصر، الذي لم يكن يرحم أي أحد، في الفترة الماضية.

أبها اعتمد على التنظيم الدفاعي، داخل أرضية الملعب، مع استخدام الهجمات المرتدة، واللعب على أخطاء مدافعي النصر "الإسباني إيمريك لابورت وعلي لاجامي".

كما حاول نجوم أبها، تمرير الكرات الطويلة، خلف ظهيري النصر سلطان الغنام والبرازيلي أليكس تيليس، اللذان يتقدمان كثيرًا، لمساعدة الهجوم.

وفي مرحلة من المباراة، وعندما بدأ نجوم النصر يشعرون بـ"الإرهاق"، بسبب ضغط المباريات؛ دفع الجهاز الفني الأبهاوي، ببعض اللاعبين أصحاب المهارات؛ مثل الجناح فهد الجميعة، والذي كسر خطوط الدفاع بـ"سحره".

ولذلك.. يبدو أن أبها، قدّم إلى جميع فرق دوري روشن، وخاصة الثنائي الهلال والاتحاد، الأسلوب المناسب لـ"قهر النصر"، وإيقاف لعبة توم وجيري أو "المطاردة" في الصدارة، والتي تتسم بها المسابقة السعودية.

ويبقى السؤال.. "هل يستطيع النصر إيجاد الحلول أمام مثل هذا الأسلوب في المستقبل.. أم يكون أبها هو بداية انهيار هذا الفريق الأصفر المرعب في الموسم الحالي؟!".

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