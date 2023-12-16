"حتى لا نخاف منه" مدافع أتلتيكو مدريد السابق يكشف اللقب الذي أطلقه سيميوني على ميسي

يا ليت هذا اللقب قد نفعك يا "تشولو!"

لطالما وجد أتلتيكو مدريد نفسه متضررًا من موهبة ليونيل ميسي طوال مسيرته مع برشلونة، سجل ميسي 32 هدفًا في مرمى فريق دييجو سيميوني، وكان خصمه المفضل الثاني بعد إشبيلية.

كان تهديد ميسي مصدر قلق دائم لسيميوني والمدافعين عنه حيث كان أتلتيكو يتطلع دائمًا إلى صد النجم الأرجنتيني لكن دون نجاح.

أدلى مدافع أتلتيكو السابق فيليبي لويس بتصريحات حول كيفية تخطيط سيميوني لمواجهة ميسي، خصوصًا أن لويس كان عادة خصمًا مباشرًا له في الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويصر لويس على أن إيقاف ميسي كان دائمًا أولوية بالنسبة لسيميوني، حتى أن "التشولو" أطلق عليه لقبًا خاصًا..

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وقال لويس في تصريحات لصحيفة "ماركا": "في أتلتيكو، سيميوني وضع أربعة لاعبين لمراقبة ميسي، حين كان يسجل لم يكن يشير إلى خطأ معين من أحد، بل كان يقول إنه ميسي!".

وأردف: "قبل المباريات ضد برشلونة، لم يستخدم سيميوني اسم ميسي مطلقًا. كان يلقبه دائما بالقزم، حتى لا نخاف منه حين نلاقيه”.