حتى في مباريات الشباب .. حرب ريال مدريد ضد الحكام مستمرة!

هجوم ريال مدريد على التحكيم لازال مستمرًا حتى في مباريات الشباب...

سقط فريق الشباب لنادي ريال مدريد، في فخ الخسارة أمام اتلتيكو سانلوكوينيو، بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدلًا تحكيمًا بعد حصول لاعب الميرينجي على بطاقة حمراء.

وحصل مدافع ريال مدريد، إدجار على بطاقة حمراء، أثارت الجدل وسط اعتراض من لاعبي الميرينجي، ووصل الأمر إلى النادي الذي لم يتأخر في رد الفعل عقب المباراة طويلًا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قناة ريال مدريد، استنكرت تصرف الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية، في وجه إدجار بعد لمسة يد غير موجودة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفاد تقرير قناة ريال مدريد، أن الكرة اصطدمت بصدر اللاعب وليس بيده، وحاول باقي اللاعبين شرح ذلك للحكم، ولكن في النهاية البطاقة الحمراء ظهرت في وجه اللاعب، وأكمل الفريق الملكي المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 43 في الشوط الأول.

ولم تكن تلك اللقطة الجدلية الوحيدة في اللقاء، بل طالب لاعبو ريال مدريد، الحكم باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني، ولكن في النهاية قرر الحكم عدم احتساب أي شيء واستمرار اللعب.