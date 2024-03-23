"حديثي لا يمس النمور في أي شيء"

استغل الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، الدقائق الأخيرة من حلقة برنامج "دورينا غير"، لتوضيح موقفه من شائعات منتشرة عنه، تخص مباريات الاتحاد.

وتناول الشنيف خلال حديثه، شائعات ربطت بين تصريحاته عن تأجيل مباراة الاتحاد في كأس العالم للأندية، قائلًا: "في ناس الكذب ما يتركهم حتى في رمضان، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف: "حتى في رمضان يجيبلك فيديو منتهي من فترة ويركب الفيديو على هذا الفيديو، كان طلع حديث إني متكلم على مباراة الاتحاد في كأس العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الشنيف، إلى أن "الحديث كان في يوم 7 فبراير، أي بعد انتهاء كأس العالم للأندية ولا يمس الاتحاد في أي شيء".

وكان الاتحاد قد وقع على مشاركة مخيبة في كأس العالم للأندية، حيث ودع البطولة على يد الأهلي المصري من الدور ربع النهائي بخسارته (1-3).