حتى في الالتزام باللوائح .. الأرقام تُبرز تفوق الهلال على النصر والاتحاد والأهلي

الهلال يتفوق رياضيًا وكذلك التزامًا باللوائح والقوانين!

SHAHID

كشفت إحصائية خاصة بمجموع الغرامات المالية المفروضة على الأندية السعودية بواسطة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفوق الهلال في التزامه باللوائح على منافسيه، النصر والاتحاد والأهلي، وإن كان ليس الأقل تعرضًا للقرارات العقابية.

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الإحصائية، التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أظهرت ناديًا واحدًا لم يتعرض لأي عقوبة مالية حتى الآن، وهو الفيحاء، فيما تصدر قائمة الأكثر دفعًا للغرامات المالية النادي الأهلي برصيد 630 ألف ريال سعودي، وذلك حتى نهاية الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشباب حل ثانيًا في الترتيب بدفعه 405 ألف ريال سعودي وتلاه النصر بـ400 ألف ريال تقريبًا، فيما جاء الاتحاد رابعًا بـ320 ألف ريال، وأخيرًا حل الهلال متفوقًا في التزامه على جميع الكبار بدفعه 185 ألف ريال فقط.

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نادي ضمك دفع 140 ألف ريال غرامات مالية، فيما جاءت 8 أندية بقيمة غرامات أقل من 100 ألف، وهي الرائد (80 ألفاً)، والرياض (70 ألفاً)، والتعاون (60 ألفاً)، والفتح (35 ألفاً)، والحزم (25 ألفاً)، وأبها (20 ألفاً) والخليج (20 ألفاً)، والطائي (10 آلاف).

يُشار إلى أن لجنة الانضباط والأخلق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تُغرم الأندية ماليًا لمخالفتها لوائح البطولات المحلية، مثل التأخر في دخول اللاعبين إلى الملعب وسوء سلوك الجماهير ورمي الزجاجات الفارغة لأرض الملعب واحتكاكات المسؤولين مع الحكام وغياب الاعبين عن المقابلات الإعلامية.

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