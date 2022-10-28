حتى بيريز لم يسلم منه...ميسي، بيل، جريزمان وأبرز من قصف كروس جبهتهم

ما الذي قد يتباذر لأذهانكم في الوهلة الأولى حين الحديث عن اللاعب الألماني توني كروس؟!

حسنًا، الكثيرون سيتحدثون عن جودته الكبيرة داخل أرض الملعب وعن إنجازاته الكثيرة مع منتخب ألمانيا، ريال مدريد أو بايرن ميونيخ

لكن توني كروس يملك موهبة كبيرة أيضًا في قصف الجبهات، فهو شخص مباشر جدًا في كلامه ولا يعرف لغة الخشب

والأمر كلّفه أحيانًا الهجوم حتى على زملائه في الفريق، وجعل البعض يُلقبونه بـ"زلاتان الجديد"، فمن أبرز ضحاياه يا تُرى؟!

مايسن ماونت

قبل مباراة تشيلسي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، صرح كروس بأنه لم يسبق أن عانى من مشكل للنوم بشكل جيد قبل المباريات المهمة، وهي تصريحات يبدو أنها استفزت لاعب تشيلسي مايسن ماونت والذي استغل تأهل فريقه للنهائي من أجل النيل من كروس فقال "ربما على كروس الآن أن يفقد النوم بسبب ما فعلناه بهم كفريق"

رد كروس كان قويًا على تويتر، حيث كتب "حسنًا، رغم كل ذلك، نمت بشكل جيد، لكن حسنًا فعلتم أمس. حظًا سعيدًا في نهائيك الأول في دوري أبطال أوروبا" – وهنا، قصد كروس الإشارة إلى أن ماونت لن يخوض سوى نهائيه الأول، فيما لعب كروس 5 نهائيات وفاز بـ4 ألقاب للبطولة.

جاريث بيل

لم يتردد كروس أبدًا في انتقاد زميله السابق في ريال مدريد جاريث بيل "لقد عاد مصابًا من مباريات منتخب بلاده، لم يستطع لعب أية مباراة مع الريال وفجأة أصبح متاحًا عندما وصلت فترة التوقف الدولي مجددًا. أتمنى أن يكون سليمًا هذه المرة عندما يعود من منتخبه"

فلورنتينو بيريز

توني كروس كان من بين أوضح اللاعبين بخصوص رفضه لبطولة السوبرليغ، حيث انتقد البطولة ونظامها بشكل واضح رغم أن الأمر يتعارض مع موقف رئيسه فلورنتيو بيريز "حسنًا، اللاعبون يبدون كدمى في أيديهم بسبب كل البطولات التي يخترعون! إنهم يبحثون عن مزيد من الربح المادي وبالطبع عن استغلالنا نحن كلاعبين. لا أفهم سبب البحث عن تغيير أمور تعمل بشكل جيد. إن كان دوري الأبطال يعمل بشكل جيد منذ سنوات فما سبب تغييره"

أنطوان جريزمان

انتقد كروس أنطوان جريزمان بشدة بسبب طريقة احتفاله بالأهداف "من الغباء الاحتفال بتلك الطريقة. أجد أن التدرب على الاحتفال بالأهداف كما يفعل جريزمان أمرًا تافهًا"

ليونيل ميسي

بعد فوزه بالكرة الذهبية سنة 2021، لم يتردد كروس في الخروج لانتقاد ميسي بقوة "إنها أضحوكة، لا أفهم لم فاز بها. ربما لأن اسمه يعجبه البعض. لم لم يفز بها بنزيمة مثلًا؟ لقد فعل كل شيء في الملعب. هل منحوها له على تاريخه؟ حسنًا، رونالدو كان أفضل لاعب في آخر عقد، لكننا نتحدث عن الحاضر. الأمر غير منقطيّ

مُنتخب البرازيل

لم يُفوت كروس فرصة السخرية من منتخب البرازيل أثناء الاحتفال ببداية سنة 2017، حيث استغل الرقم 1 و7 من أجل تذكير السيليساو بخسارتهم التاريخية أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 ب7 أهداف لهدف: