حتى بنزيما سيحصل عليها .. تفاصيل مكافآت نجوم فرنسا في حالة التتويج بكأس العالم

صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل المكافآت التي سيحصل عليها نجوم "الديوك" في حالة التتويج بلقب كأس العالم 2022.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل المكافآت التي سيحصل عليها نجوم منتخب فرنسا في حالة التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن كل لاعب فرنسي سيحصل على 400 ألف يورو كمكأفاة في حالة الحفاظ على لقب كأس العالم، أما في حالة خسارة المباراة النهائية، فإن ذلك المبلغ سينخفض إلى 285 ألف يورو.

وفي حالة عدم التغلب على منتخب المغرب في نصف النهائي، فإن لاعبي فرنسا سيحصلون على مبلغ يتراوح بين 256 و237 ألف يورو، الرقم الأعلى سيكون في حالة الفوز بمباراة المركز الثالث.

التقرير أشار إلى أن هذه المبالغ سيحصل عليها 26 لاعبًا، من بينهم المصابان كريم بنزيما ولوكاس هيرنانديز، وأربعة من أعضاء الفني.

الصحيفة قام باستشارة فينسينت تشوديل، المؤسس المشارك لمرصد الأعمال الرياضية، الذي يؤكد أن تلك الأرقام لن تكون واحدة بالنسبة للنجوم الكبار في الفريق، حيث قال: "لقد أجرينا الحسابات: في حالة التتويج، سيحصل مبابي على ما يعادل يومين من راتبه الأساسي في باريس سان جيرمان".