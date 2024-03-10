حتى بعد رحيله .. تأثير كريستيانو رونالدو في ريال مدريد لا ينتهي!

رونالدو لا زال هو الملهم لنجوم ريال مدريد...

بالرغم من رحيل كريستيانو رونالدو، عن صفوف ريال مدريد منذ سنوات، إلا أنه لا يزال ملهمًا للعديد من نجوم الميرينجي، وكان آخرهم إدوارد كامافينجا.

وكشف اللاعب الفرنسي صاحب الـ 21 عامًا، أنه يريد السير على خطى صاروخ ماديرا، الذي يواصل امتاع عشاق كرة القدم بسحره بالرغم من وصوله إلى سن الـ 39 عامًا.

وقال كامافينجا في تصريحات لموقع "تيليفوت" عند سؤاله عن الأشخاص الذين يريد التعلم منهم: "لدي الكثير، مثلًا الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة مثل كريستيانو رونالدو، وهذا يعني مواصلة العمل في صالة الألعاب الرياضية، والعناية بجسدي".

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وأصبح كامافينجا، بالرغم من صغر سنه من العناصر الأساسية في كتيبة ريال مدريد، خاصة وأنه يلعب في أكثر من مركز، سواء في وسط الملعب أو كظهير أيسر عند حاجة الفريق إليه.

وتابع اللاعب الفرنسي تصريحاته: "حتى لو وضعني المدرب في مركز حراسة المرمى، سأقوم بمهمة الحارس، أنا جيد في حراسة المرمى كل ما عليك فعله هو التسديد بقوة من مسافة بعيدة وليس مسافة قريبة".