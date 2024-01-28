"حتى الموت وكنت كارثيًا" .. رد فعل نجوم برشلونة تجاه تشافي بعد كارثة فياريال

لاعبو برشلونة يخرجون عن صمتهم

حرص عدد من نجوم برشلونة، لتقديم رد فعل تجاه مدربهم تشافي هيرنانديز، بعد كارثة خسارة الفريق على يد فياريال في الدوري الإسباني.

وتعرض برشلونة لهزيمة مذلة على يد فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء السبت.

ونشر جافي لاعب وسط برشلونة المصاب عبر حسابه على منصة "إنستجرام" رسالة دعم لمدربه تشافي، حيث كتب عبر خاصية القصص: "دائمًا معك حتى الموت يا سيد"، ومعها صورة تجمعه بتشافي.

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كما اتبع فرينكي دي يونج نفس النهج، وقام بدعم تشافي، حيث قال: "هناك ثقة كاملة في المدرب والجهاز الفني، الذي يقوم بعمل جيد جدًا، إنه خطأنا كلاعبين، فكل الظروف متوفرة لنا، وإذا لم نخرج من هذا فنحن المسؤولين".

كما انتقد البرتغالي جواو كانسيلو نفسه، حيث قال: "الخطأ خطأنا وحدنا كلاعبين، أتحدث عن نفسي كان زملائي يتمتعون بسلوك جيد جدًا ولكنني كنت كارثي، وأعتقد أنها واحدة من أسوأ 45 دقيقة في مسيرتي، والشيء الجيد في كرة القدم هو أننا لدينا مباراة أخرى يوم الأربعاء ونأمل في الحصول على النقاط الثلاث".